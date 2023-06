- Det skal aldrig ske igen, siger Jesper Jensen om DM-planlægning

Hvad er vigtigst: DM-guld eller Champions League-bronze?

Esbjerg-træner Jesper Jensen er ikke i tvivl. DM-guld. Og det kan få indflydelse på holdet, der søndag skal spille om Champions League-bronze.

Er tredjepladsen så vigtig, at det er all-in på den?

- Nej, det er den ikke, og det fortjener Final 4 jo, at man er. Det er virkelig en træls situation for os at stå i, at vi kan spille om at blive nummer tre i verden, og så kan vi ikke tillade os at gå all-in, fordi der ligger to DM-finaler rundt om hjørnet, siger Jesper Jensen til TV 2 Sport og tilføjer:

- Jeg håber, at det her er en kæmpe rød lampe til dem, der sidder og planlægger turneringen, at det aldrig skal ske igen, at den her mulighed opstår, hvor man skal stå og vælge mellem det (DM og Final 4-bronze, red.).