Esbjerg-profil "stjæler" rekord fra særlig person

Den præstation blev fejret med blomster og stor applaus før fredagens kamp mod København.

- Det er meget, meget stort. Det betyder helt klart noget, siger Vilde Mortensen Ingstad til TV 2 Sport.

Havde du regnet med det her, da du skiftede for syv år siden?

- Nej, nej. Overhovedet ikke. Jeg vidste det faktisk heller ikke i dag, så jeg blev lidt overrasket. Men tiden er gået hurtigt, og jeg har været virkelig glad for at være her.

- Jeg kom jo som meget ung, så jeg føler på mange måder, at jeg er vokset op i Esbjerg – både håndboldmæssigt og som menneske, siger Ingstad.

Hvad siger Jesper Jensen?

Når Vilde Ingstad er ny rekordholder, må hun jo have "stjålet" titlen fra en anden.

Rekorden lå tidligere hos Esbjerg-legenden Lotte Haandbæk, og hvordan er det nu lige, det er med hende?

Jo, Lotte Haandbæk er nemlig Team Esbjerg-træner Jesper Jensens kone, og derfor må vi hellere høre, hvad han siger til situationen:

- Ja, jeg får lidt ro for min kone nu. Ej … Jeg synes bare, det er stort, siger Jesper Jensen med et smil og fortsætter:

- Vilde kom til klubben for syv år siden, og hun er på alle mulige måder en flot repræsentant for klubben. Hun er alt det, som Esbjerg gerne vil stå for. Hun er en gæv pige, der altid kommer med alt, hvad hun har, og hun er en af verdens dygtigste håndboldspillere. Jeg er superstolt på hendes vegne.

Så der er ingen skuffelse på hjemmefronten?

- Nej, det må vi tage på et andet tidspunkt. Hun skælder mig ud alligevel, så nu kan hun skælde Vilde lidt ud i stedet. Det er meget rart, siger han med et grin.