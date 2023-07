Esbjergensers sportsdirektør raser: - Det aktiv, som hedder Martin, har fejlet med alt

Chefen fortæller i samme ombæring, at holdkammeraterne også ser på sagen med forundring.

- Lige nu ved vi intet om ham. Holdkammeraterne forstår også, at det er en overraskende situation. De forstår også, at det er respektløst over for dem. Budskabet lige nu handler om at stå sammen. Vi har en enhed bag os, som vi skylder respekt. Og det er ikke sket her, lyder det.

Martin Braithwaite har kontrakt med Espanyol til 2025, men meget tyder nu på, at han er fortid i klubben.