Heindahl har fået sin dom – Esbjergspiller overtager landsholdplads

Hun blev liggende i gulvet og var i store smerter.

Kathrine Heindahl måtte bæres fra banen, da hun blev skadet i Danmarks VM-semifinale mod Norge fredag aften.

Landstræner Jesper Jensen havde ikke nyt efter kampen, men det er kommet lørdag formiddag. Her meddeler landsholdet, at undersøgelser har vist, at hun har fået en skade i det inderste ledbånd i højre knæ, og det kræver en operation.

Skaden er dog ikke så slem som først frygtet, siger Jesper Jensen.

- Vi er først og fremmest rigtig kede af det over Heindahls skade, men samtidig er vi også lettede over omfanget. Når en spiller går i gulvet og tager sig til knæet, frygter man altid det værste, og selvom vi græder med Kathrine og hellere ville have været foruden den her skade, er det trods alt godt nyt, at skadens omfang ikke er så slemt, som vi først frygtede, siger landstræner til DanskHåndbolds hjemmeside.