KIF-spiller deler personlig historie om angst: - Jeg rystede rigtig meget

Lund har søgt hjælp hos mentaltrænere og psykologer igennem hele sin karriere, men det var først i KIF Kolding, han fandt den rette behandling. I kampen for at komme tilbage begyndte han på et behandlingsforløb på et privathospital.

- I dag har jeg det selvfølgelig en del bedre, end jeg har haft det de sidste fem år, hvor jeg har været en del udfordret. I dag har jeg en del mere kontrol over angsten. Jeg føler, at det er mig, der bestemmer over den. Jeg er selvfølgelig en smule påvirket af det en gang imellem, men det er slet ikke på et niveau, hvor jeg ikke kan kontrollere det, siger Peter Lund.

Vil hjælpe andre i samme situation

At åbne op omkring sine mentale udfordringer er ikke noget, mange sportsudøvere gør, men Lund håber at kunne gøre en forskel ved at fortælle sin historie.

- Jeg ønsker at gøre det mindre tabubelagt og give andre modet til at stå frem. Fordi jeg har jo selv stået i situationen, og jeg ved, hvor svært det er at få sagt det højt første gang, siger han og tilføjer:

- Jeg føler lidt, at det er et tabu. Men jeg føler til gengæld også, at folk begynder at åbne for det. Og det håber jeg også, at når jeg gør det, at flere vil gøre det samme. For der er ekstremt mange, der går og døjer med angst.