- Når Lars Christiansen råber op på den måde, så skal man lytte

- Der er foregået nogle ting, som ikke er efter mine værdier og de spilleregler, jeg mener, der skal være, og det kan jeg ikke være en del af. Så derfor har jeg stillet nogle krav, som vi desværre ikke kunne blive enige om, fortæller Lars Christiansen.

Bestyrelsen har taget beslutninger uden sportslig indsigt

Behandlingen af assistenten er blot en af flere episoder, hvor Lars Christiansen har oplevet en bestyrelse, der tager beslutninger uden at rådføre sig med den sportslige sektor.

- Det her handler om professionalisme, og at vi hver især gør det, vi er bedst til. Min oplevelse er, at bestyrelsen har taget sportslige beslutninger uden at have den fornødne sportslige indsigt - i stedet for at stole på de folk, de har ansat til det, og som har den daglige kontakt med spillerne om, hvad der skal ske i klubben.

- For mig har Flensburg altid været en familie, hvor vi har arbejdet sammen for at opnå målene, og hvor vi har haft hinandens ryg. Vi har været ordentlige over for hinanden og gjort tingene på en ordentlig måde. Men sådan synes jeg ikke, det er længere, siger Lars Christiansen, der selv havde hørt om sin kommende exit allerede fire dage før, at klubben gav ham beskeden.