Dansk komet fra Hedensted må være tålmodig i spil om Formel 1-sæde

Fans og kørere må væbne sig med tålmodighed for at finde ud af, hvem Renaults næste Formel 1-kører bliver.

Det siger holdets teamchef, Cyril Abiteboul, til Autosport.

- Vi vil tage os tid til at træffe den rette beslutning.

Daniel Ricciardos skifte fra Renault til McLaren til næste år har efterladt et tomt Formel 1-sæde hos de franske veteraner, og her er blandt andre en dansker i spil til det eftertragtede job.

Teamchefen har tidligere nævnt danske Christian Lundgaard som ”én af mulighederne”, men den danske akademikører må altså fortsat holde sig i venteposition.

Forventer flere ting i Formel 1

Cyril Abiteboul har nemlig ikke tænkt sig at træffe en forhastet beslutning. Han vil derimod holde øje med, hvad der bevæger sig i Formel 1-landskabet inden.

Og der foregår en del. Således har der været en mindre kabale i gang, som Ricciardo har været en del af. Han har overtaget McLarens sæde fra Carlos Sainz, som skifter til Ferrari til fordel for Sebastian Vettel.

Sådanne kabaler forventer teamchefen flere af, men ”ikke før om nogle måneder”, som han siger.

Ikke kun kørerne, der banker på for et Formel 1-sæde, må finde tålmodigheden frem. Det samme må hele Formel 1, hvis sæson ikke er begyndt endnu på grund af coronavirus. Også det faktum spiller ind i Renaults prioriteter, tilføjer teamchefen. Men når de først er kommet frem til beslutningen, bliver det en kører, de tror på i fremtiden.

- Vores position handler mere om at tage tid og blive korrekt informeret for at sikre, at vi træffer det rette valg. Fordi den næste beslutning bliver vigtig og sandsynligvis en kører, der bliver helt frem til 2022.

Lundgaard optimistisk og fuld af selvtillid

Christian Lundgaard, der kører Formel 2, er overbevist om, at han på et tidspunkt bliver forfremmet.

- Nu skal man jo ikke lade sit ego tage over, men jeg ved, hvad jeg kan. Og jeg ved, hvad der sker, hvis jeg gør, hvad jeg ved, jeg kan. Lad os sige det sådan: Jeg tror mere, det er et spørgsmål om tid, at jeg kommer i Formel 1, end om det sker.

- Det er sådan, jeg ser på det. Men det er ikke kun mig, det kan afgøre det. Det er også et spørgsmål om timing, penge og held, siger han til DR.

Udtalelserne kommer ikke ud af det blå.

18-årige Christian Lundgaard er akademikører hos Renault Sport Academy, og hver gang hans navn nævnes, efterfølges det af store roser fra Renault-toppen.

- Vores mål med at have ham på akademiet har altid været at få ham i Formel 1, sagde Renaults akademidirektør, Mia Sharizman, i april.

Lundgaard har konkurrenter

I marts sagde Renaults teamchef, Cyril Abiteboul, at danskeren vil være inde i billedet som afløser, hvis de ikke forlængede kontrakten med Ricciardo.

Også TV 2 SPORTs motorsportsekspert Jens Winther tror på danskeren.

- Jeg synes, Lundgaard har en rigtig god chance. Han er virkelig hurtig.

Lundgaard er dog ikke ene om at banke på for sædet.

Renault har både muligheden for at skrive kontrakt med en af de kørere, der bliver tilovers i Formel 1 til næste sæson eller vælge en anden fra egne rækker.

De har nemlig også en kompetent kører på akademiet: den 20-årige kineser Guanyu Zhou, som ligesom Christian Lundgaard kører i Formel 2.