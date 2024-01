Rindom tager overlegen VM-titel i Argentina

Danmark har sikret sig en plads i disciplinen til OL, hvor Anna Munch er Rindoms konkurrent. Munch sluttede som nummer 14 til VM, og det betyder, at Rindom ikke må slutte 15 placeringer bag sin landsmandinde til EM, hvis hun vil med til OL, skriver Horsens Folkeblad.

Meget tyder derfor på, at vi får hende at se i den franske hovedstad.

- Vi har haft en lang, hård træningsperiode, hvor jeg har haft mulighed for at komme tilbage i topform uden alt for meget stress. Og det er bare så lækkert at stå her et halvt år før OL og føle, at formen er tilbage, udtaler hun.



Rindom vandt sin første VM-titel i 2009. Det var i bådklassen europajolle. Siden skiftede hun til Laser Radial.