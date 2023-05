April gav os markant mere solskin end normalt

Første milepæl blev passeret påskelørdag, hvor temperaturen for første gang i år oversteg 15 grader, og dermed gav os årets første forårsdag. Det skete over to uger senere end gennemsnitsdatoen.

Herefter skulle der gå to uger, før næste milepæl dukkede op. Her ankom sommerlig varme og gav årets første 20 grader på termometret.