Bygerne fortsætter – men her kan det blive over 20 grader

Fredagen kan blive den varmeste herhjemme i næsten to uger.

Fredagen fortsætter i det ustadige spor, som har kendetegnet vejret på det seneste.

Der er udsigt til byger men også solskin af og til, og mod syd og øst bliver det også lunt.

Her får du et overblik over dagens vejr og til sidst dagens detalje:

Formiddag: En del byger

Her til morgen ligger der en del byger over landet, som fortsat drypper hen ad formiddagen.