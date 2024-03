Får du også flere stød i hverdagen? Her er forklaringen

De fleste har prøvet at få stød, når man tager fat i dørhåndtaget eller åbner for vandhanen.

Og her i marts er der faktisk ekstra stor risiko for, at man kan få et eller flere ubehagelige stød i løbet af dagen.

En stor del af forklaringen skal findes i vejret. Forårets tørre luft bringer nemlig rigtig gode betingelser for statiske stød med sig.

Flere tusinde volt i en afladning

Når vi helt uventet kan få stød af eksempelvis et dørhåndtag, så skyldes det ophobning af statisk elektricitet.

Et tydeligt eksempel er, når man gnider en ballon rundt i håret. Her vil håret afgive elektroner og blive positivt ladet. Det ses meget nemt på håret, der begynder at rejse sig.