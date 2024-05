For første gang i 129 år kan maj ende frostfri

Den amerikanske vejrmodel GFS viser i øjeblikket sit bud på temperaturerne frem mod 31. maj, og her holder det sig på den positive side af nul grader resten af maj måned ud.

På ovenstående graf ses vejrmodellens 30 forskellige bud på, hvordan vejret og de tilhørende temperaturer udvikler sig de næste 16 dage i Karup i Midtjylland.

Her spår ingen af de individuelle prognosekørsler temperaturer under nul grader.

Det er nemlig oftest i Jylland, at den seneste nattefrost måles.

Vejrmodellens prognosekørsler er dog meget spredte fra hinanden, som vi kigger frem i tiden, og enkelte prognoser kommer under 5 grader. Det vidner om, at prognoserne kan nå at ændre sig endnu, og at der trods alt er en lille risiko for nattefrost.

Kan blive en historisk måned

Selvom det i den nuværende sommervarme kan lyde forkert med frostgrader i maj måned, så vil en frostfri maj faktisk være helt usædvanlig.

Dette er kun sket to gange før, siden de danske vejrmålinger startede i 1874. Det var i 1889 og 1895, hvor ingen vejrstationer målte minusgrader. Det er derfor 129 år siden sidst, at der ikke er blevet målt frost i maj måned.

Indtil videre været varmere end normalt

Det stabile vejr, der indtil videre har præget det meste af måneden, betyder, at det ikke har været muligt for koldere luftmasser fra nord at trænge ned over Danmark.

Her halvvejs gennem maj ligger den foreløbige middeltemperatur på 12,9 grader, som er over klimanormalen fra 1991-2020.