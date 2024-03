Historisk skybrud kan være på vej

Risikoen for skybrud er mindre end den for tordenbyger, men til stede. Der er tale om skybrud, når der på en lokation falder mindst 15 millimeter regn i løbet af en halv time.

Hvis skybruddet kommer, skaber det ikke kun problemer i trafikken.

- Det er noget, der kan give risiko for oversvømmelser både i kældre og på veje, for kloakkerne kan risikere ikke at kunne følge med, siger Jonas Damsbo.

Første gang nogensinde

Der er tale om en historisk begivenhed, hvis der måles skybrud søndag.

I det tilfælde vil det nemlig være første gang, at der måles skybrud i marts, siden man begyndte at måle det i 2011.

- Rent meteorologisk begynder skybrudssæsonen først i maj, så det er ganske usædvanligt, fortæller Jonas Damsbo.

Det forventes i forvejen, at søndag bliver en presset dag på landets veje på grund af påsketrafikken.