Kraftig blæst giver høj vandstand mange steder

Kraftig nordenvind over stort område

Årsagen til de høje vandstande skal findes i vinden – herunder både styrke, retning og varighed.

Over Danmark og den sydlige og centrale del af Østersøen blæser det op til kuling fra nord, og vandstanden kommer derefter til at stige langs kyster med pålandsvind. Da der både er nordenvind over Kattegat og Østersøen på samme tid, opstår den situation, at der er høj vandstand rundt om hele Fyn, Sjælland og Lolland-Falster.