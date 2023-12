Kraftigt nedbør på vej mod Danmark

Vi er stået op til en vejrmæssigt ganske fredelig morgenstund denne onsdag.

Rolige vindforhold og relativt klart vejr giver en pæn begyndelse på dagen med mulighed for en del morgensol flere steder.

Det flotte vejr varer dog ikke ved særligt længe.

Fra sidst på onsdagen sender et frontsystem nemlig et kraftigt nedbørsområde ind over landet, der stedvis kan være med vinterligt nedbør.

Samtidig er vinden kraftigt tiltagende med vindstød, der måske kan nå stormstyrke langs den jyske vestkyst.

Her kommer der mest sol

Hvis der er mulighed for det, er det med at komme ud at nyde vejret først på dagen.

Her er der udsigt til tørvejr og lidt eller nogen sol i hele landet. I perioder kan solen endda få en del plads på himlen over de nordlige og østlige landsdele.