Kraftigt regnvejr kan give over en halv måneds regn

Danmark ligger i en meget lun luftmasse, der giver mulighed for temperaturer op mellem 17 og 20 grader, når det bliver varmest. Det er altså meget pænt for en dag i oktober.

Sidst på aftenen begynder et regnvejr at gå i land i det vestlige Jylland, hvilket det efterfølgende døgns tid kommer til at give sjaskvådt efterårsvejr over stort set hele landet.

Lokalt over 50 millimeter regn

Tirsdag er det med at have både regntøj og paraplyen klar, når et lavtryk sender et kraftigt regnvejr ind over Danmark.

Fronternes bevægelsesmønster gør, at regnvejret nærmest løber på langs af sig selv, som nedenstående grafik viser. Og det giver netop mulighed for meget høje nedbørsmængder.

Mange vil formentlig få op mellem 10 og 30 millimeter i deres regnmålere, men faktisk viser prognoserne, at der i et smalt bånd lokalt kan komme over 50 millimeter regn i løbet af blot et døgn.

Normalt kan vi forvente lidt mere end 80 millimeter i løbet af hele oktober. Dermed er der nogle steder, der kan få over en halv måneds regn på under et døgn.