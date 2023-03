Kun lidt tøsne til syd- og sønderjyderne - men vinden tiltager

Syd- og Sønderjyderne er stået op til begrænsede mængder sne denne tirsdag morgen. Den varslede snestorm er gået uden om landsdelen.

Der er faldet lidt sne rundt omkring i landsdelen, men det er stort set smeltet de fleste steder, da temperaturerne ligger over frysepunktet.

Dagens vejr giver dog risiko for is- og sneglatte veje. Derfor opfordres det til at køre efter forholdene tirsdag morgen, skriver TV 2 Vejr.