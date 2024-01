Massivt uvejr på vej - over en halv måneds nedbør på få dage

Over en halv måneds regn

I den vestlige del af Syd- og Sønderjylland kan der komme op til 41-50 millimeter nedbør. Til sammenligning kommer der i gennemsnit 65 millimeter nedbør i løbet af hele januar. Så det er langt over en halv måneds nedbør, der er udsigt til på få dage.

Det kan altså give problemer med oversvømmelser, da der oven i det smelter store mængde is og sne, og jorden er mættet efter et rekordvådt 2023. Samtidig vil de øverste jordlag til en begyndelse stadig være let frosne, som gør det svært for regnvandet at trænge ned.