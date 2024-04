Regn, regn, regn præger formiddagen i landsdelen

April 2024 er godt på vej til at blive en meget våd omgang, og nu er et nyt regnvejr såmænd ved at passere landet.

Det er i høj grad først på dagen, at det kan være en god idé at have regntøjet indenfor rækkevidde.

Fra morgenstunden passerer regnvejret ned gennem en stor del af Jylland og vil i løbet af morgen- og formiddagstimerne bevæge sig østover.



Regnvejret skyldes en koldfront, der ud over regn også kommer med en del blæst.

Særligt den første del af torsdagen vil det være meget blæsende med op til en hård vind til kuling fra sydvestlig retning.