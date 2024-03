Sådan bliver vejret på første dag i foråret

Astronomisk er det i dag jævndøgn. Det betyder, at dagen nu er længere end natten, og at vi er gået ind i foråret.

Vejret følger kalenderen og sender lun luft op over Danmark.

Temperaturen er her til morgen høj for årstiden og ligger på fire til syv grader.

Det er lige nu tørt, men med en smule regn i Østersøen. Det kan give Bornholm lidt regn i løbet af dagen.

Desværre ligger skyerne som en dyne over Danmark, og over den sydvestlige del af landet er der tåge flere steder.

Tågen er en konsekvens af, at lun luft strømmer op over Danmark fra syd, og at der næsten ikke er nogen vind.

Forbliver tørt og skyet

Som dagen skrider frem stiger temperaturen helt op til mellem 10 og 12 grader, dog lidt koldere i Nordjylland og på Bornholm.

Prognoserne viser, at det forbliver skyet dagen igennem, men der kan måske opstå enkelte sprækker og kig til solen.