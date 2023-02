Se vejrkortene – sådan rammer stormen Otto time for time

Samtidig med at vindstødene kommer op på orkanstyrke, er der også mulighed for, at middelvinden når stormstyrke. Risikoen er størst langs de vestvendte kyster i Nordjylland.

Vinden topper i løbet af aftenen i Nordjylland med udbredte vindstød af op til orkanstyrke og middelvind af storm ved kysterne.