Skybrud ændrede tørken i to kommuner

Faktisk blev mandag med 13,5 millimeter på landsplan det vådeste døgn siden 13. marts.



I dette tal gemmer der sig den detalje, at mindst 35 lokationer blev ramt af skybrud, hvilket er rekordhøjt.

De stedvis store mængder nedbør har skruet ned for det landsdækkende tørkeindeks, der for første gang i næsten fire uger er kommet under ni. Dermed er en 26 dages lang periode med tørkedøgn afsluttet.