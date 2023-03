Stort snevejr på vej: Syd- og Sønderjylland går fri

Derudover er der stadig en stor usikkerhed i forhold til, hvilken bane lavtrykket tager. Det kan have stor indflydelse på, hvilke dele af landet der får sne.



Kortet herunder viser, hvilke potentielle baner lavtrykket kan ende med at tage. Lige nu spår prognoserne, at det er bane nummer to. Men hvis lavtrykket tager bane nummer tre, er der udsigt til, at Nordjylland går helt fri for sne.

Omvendt – hvis lavtrykket tager bane nummer et – er det primært de nordlige landsdele, som får sne.