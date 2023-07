Vestkysten får vindstød af stormstyrke

Regnvejret kommer fra sydvest og breder sig op over landet i løbet af dagen.

Vinden kommer til at friske op igen, og det kan igen blive meget blæsende ved den jyske vestkyst.

Ingen sommer i sigte

Når vejret er så ustadigt som nu, kan meget nå at ændre sig på kort tid, men både det grå og det våde vejr ser ud til at have bidt sig fast.

Frem mod afslutningen af næste uge vil der nogle steder kunne falde op mod 50 millimeter regn.

- De steder, der ser ud til at komme mest tørskoede igennem ugen, hvilket ser ud til at blive den sydlige del af landet, vil stadig få 15-20 millimeter, så der skal nok komme regn til alle, fortæller Sebastian Pelt.