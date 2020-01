Bliver kaldt en Tesla blandt færger: Ellen omtalt i internationalt nyhedsmedie

De elektriske motorer og 840 batterier under dækket på elfærgen Ellen, der sejler mellem Søby og Fynshav, vækker opmærksomhed i udlandet.

For Ellen er både verdens største eldrevne færge og den, der sejler den længste rute på nuværende tidspunkt.

Derfor er en teknologi- og erhvervsreporter fra det britiske public service-medie BBC gået ombord og taget fra Fynshav til Søby for at opleve en sejltur for fulde batterier.

Overfarten med Ellen danner rammen for en artikel, der blev udgivet på BBC's hjemmeside under overskriften "Put stikket i og sejl: Mød elfærgepionererne".

BBC: Tesla blandt færger

Det er fem måneder siden, passagerer for først gang kunne gå ombord med elfærgen Ellen efter en indfasningsperiode med flere bump på vejen.

I BBC's omtale fokuserer reporteren blandt andet på, at Ellen udelukkende bliver drevet af el og derfor er nærmest er "en Tesla blandt færger". Derfor bliver de klimamæssige gevinster ved at benytte el i stedet for diesel heller ikke forbigået.

- Det forventes, at den emissionsfri færge vil reducere sin CO2-udledning med 2.000 ton om året, fremgår det af artiklen.