Brændende båd i Lillebælt: Fem personer og en hund reddet i land

En sejlbåd med fem personer og en hund ombord brød mandag formiddag i brand i Lillebælt. De er alle reddet i land.

Forsvaret oplyser på Twitter, at redningen er afsluttet, og at alle ombordværende inklusive hunden er reddet i land. Her ventede en ambulance.

Dansk Søredningsselskab og en redningshelikopter har evakueret de nødstedte.

- Vi fik en melding om, at en båd var brudt i brand i det sydlige Lillebælt, og at der var fem personer ombord, siger Lars Skjoldan, pressevagt ved Forsvarskommandoen, til TV 2/Fyn.

Ifølge pressevagten er alle ombordværende nu reddet i land.

- De er nu ombord på Dansk Søredningsselskabs båd, og lægen fra vores lægehelikopter er på vej ned til båden, siger Lars Skjoldan.

Der skulle være tale om en 32-fods sejlbåd, som stadig var i brand, da redningsfolkene forlod den.

Redningsfartøjet sejlede efterfølgende mod Årøsund.