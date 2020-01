OUH er klar med træfsikker levertest

Claus Koefod Johnsen fra Tønder anede slet, han hans lever var dårlig.

- Det var et af de sædvanlige sundhedstjek, hvor man skal have at vide, man ikke fejler noget.

Men blodprøver viste de første tegn på skrumpelever.

- Der var lidt uregelmæssigheder omkring mine leverværdier, siger Claus Koefod Johnsen.

Cirka 3.000 danskere får hvert år konstateret forandringer i leveren. Mange på grund af for megen alkohol.

- Vi har da også somme tider nydt at få et glas vin, og det er også somme tider blevet til mere.

Claus Koefod Johnsen er udredt nu. Men for at sige det lidt firkantet, så var han heldig, at det lykkedes. For de praktiserende lægers undersøgelsesmetoder i dag alt for dårlige.

- Som leverlæge er man dobbelt frustreret. Dels får vi de patienter, der har skrumpelever, for sent, fordi de ikke bliver opdaget af den praktiserende læge, og på den anden side får vi en hel masse patienter, som bliver henvist for tidligt eller aldrig burde være henvist, siger Maja Thiele.

Hun er lektor i leversygdomme på Center for leverforskning på Odense Universitetshospital. Her har man forsket sig frem til en både billigere og langt mere træfsikker måde at diagnosticere de tidlige stadier til skrumpelever.

Faktisk rammer leverblodprøverne hos egen læge kun rigtigt hver anden gang.

- Det er ligesom at slå plat eller kroner, siger Maja Thiele.

Derfor har Maja Thiele og hendes hold altså nu forsket sig frem til en slags tretrinsraket, så egen læge lettere kan opdage leverforandringer.

- For os er sådan nogle nye metoder til at finde de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt og få dem henvist til hospitalet, mens vi stadig kan gøre noget, enormt vigtigt.

Træfsikkerhed på 95 procent

Forskerne har blandt andet forbedret blodprøverne, så de nu har en træfsikkerhed på 95 procent. Desuden foreslår forskerne, at den praktiserende læge skal have adgang til en ny og dyr, men meget træfsikker, såkaldt ELF-test, som de kan benytte, hvis den første test boner positivt ud.

- Hvis den også boner ud, så er det man skal henvise patienten til hospitalet, hvor vi har allermest nøjagtige undersøgelser, siger Maja Thiele.

For patienterne er det smart, at de første test kan klares hos egen læge. Det sparer samfundet penge, og det sparer patienter som Claus Kofoed Johnsen turen fra Tønder til sygehuset i Odense.

- Jeg får da godt nok kørepenge for det. Men det er da en tur. Det er en dagstur.

Kræver politisk beslutning

Forskningsprojektets anbefalinger er endnu ikke rullet ud hos de praktiserende læger. Det kræver en politisk beslutning.

Det er vel bare at ringe til politikerne og bede dem sætte det i værk?

- Jamen, det er de velkommen til. Det vil vi da opfordre til, siger Maja Thiele.



For Claus Koefod Johnsen er det ikke så svært. Politikerne skal da bare trykke på knappen.

- Nu er jeg pensionist og tid nok til at køre frem og tilbage. Men folk, der går på arbejde, altså: Det er da meget nemmere for alle parter.

