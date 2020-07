Vejlenser har fået 40 centimeter bule i varevogn: Fyns Politi undersøger muligt stenkast

Fyns Politi forsætter efterforkningen af et muligt stenkast på Fynske Motorvej onsdag aften og nat.

Onsdag formiddag modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en genstand havde ramt en varevogn på Fynske Motorvej nær rundkørslen ved Stenløsvej i Odense SV.

Føreren af bilen, der kommer fra Vejle, mærkede et bump på taget af sin varevogn, men nåede at forsætte ud ad motorvejen, inden han holdt ind og kunne konstatere en stor bule i taget.

Føreren af varevognen er ikke kendt i området, så derfor er vi usikre på, om vi overhovedet har søgt på den rigtige strækning Thomas Bentsen, vagtchef, Fyns Politi

Bulen er ifølge Fyns Politi 40-50 centimeter bred.

Eftersøgning uden resultater

Tidligere onsdag afsøgte politiet området mellem frakørsel 51 og 52 med hunde, men her fandt man ikke noget, der kunne be- eller afkræfte, om der har været tale om et uheld eller en bevidst handling.

- Vi søgte på den strækning, føreren af bilen udpegede efter hændelsen, men her har vi ikke fundet noget, oplyser vagtchef Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Da bilisten er fra Vejle, så er vedkommende ikke lokalkendt, og det giver usikkerhed om, hvor præcist hændelsen er sket.

- Føreren af varevognen er ikke kendt i området, så derfor er vi usikre på, om vi overhovedet har søgt på den rigtige strækning, forklarer Thomas Bentsen.

Efterforskningen forsætter

Usikkeheden om den præcise lokation for hændelsen gør, at politiet senere onsdag vil udvide undersøgelserne.

- Vi vil afsøge en længere strækning i aften- og nattetimerne, hvis trafikken tillader det, fortæller vagtchefen.

Derfor vil dele af motorvejen sent onsdag aften eller natten til torsdag formentlig igen blive afspærret til nye undersøgelser.

Strækningen de vil undersøge går fra Odense V til Odense Ø ved krydset til Svendborg.

Fyns Politi ved forsat ikke, om der er tale om et uheld eller en bevidst handling. Sikkert er det dog, at noget stort og tungt har ramt bilen, siger vagtchefen.

- Det er ikke nødvendigvis foresaget af en sten, det kan lige så vel være tabt gods eller et dyr. Vi holder alle muligheder åbent, siger han.

Politiet søger vidner

Føreren af bilen har fortalt politiet, at han så to personer stå på en bro over motorvejen.

Fyns Politi håber derfor at eventuelle vidner, der har set to personer på en bro mellem 9.15 og 9.25, eller som i øvrigt har viden om sagen, vil henvende sig.