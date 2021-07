Bornholmere besøger Sjælland: Højdeskrækken bliver udfordret oppe i trætoppe

TV2-regionerne besøger hinandens sendeområder hen over sommeren, for at se hvad netop den del af sommerlandet gemmer på. TV2 Bornholm gæster det sydøstlige Sjælland, hvor Camp Adventure i Gisselfeld Klosters smukke skove byder på sug i maven og en storslået udsigt.