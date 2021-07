Bornholmere på fastlandet: Besøger søde og farlige dyr i zoo

TV2-regionerne besøger hinandens sendeområder for at udforske sommerlandet. TV2 Bornholm er på besøg i TV2 ØST's sendeområde, og her byder Knuthenborg Safaripark på søde små geder, men også en farlig tigerhannen, der - hvis han fik muligheden - ikke ville tøve med at sætte tænderne i dig.