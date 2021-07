Bornholmere på Sjælland: Opdager havets oregano

Som en del af et sommerprojekt mellem TV2-regionerne besøger tv-stationerne hinandens sendeområder, for at se hvad netop den del af sommerlandet gemmer på. TV2 Bornholm besøger Sjælland og tager på opdagelse efter havets oregano på tangsafari.