- Ikke nogen løsning at blive væk, siger S-politiker om partifælles protestafbud

Lea Wermelin har kommentereret på Benny Engelbrechts udmelding om direktionen. Hun mener, at det er op til Folkemødets bestyrelse at beslutte, hvem der skal være direktør.

- Men det er klart, at den kritik, der har været af, at man bare skal have lov at afbryde debatter og på den måde kuppe sig til en mikrofon, den deler jeg, siger hun og fortsætter:

- Derfor synes jeg også, at det er godt, at man har rettet op på det og nu har sagt, at man skal have et folkemøde, der har ordentlige rammer, og det forventer jeg også klart, at vi får.

Det offentlige rum

Søs Marie Serup er næstformand i Folkemødets bestyrelse, og hun mener ikke, at Folkemødet på noget tidspunkt har opfordret til egentlige afbrydelser af demokratiske debatter.

Samtidig fortæller hun til TV 2, at man har været nødt til at forholde sig til, at Folkemødet foregår i det offentlige rum.

- Det offentlige rum er styret af love og regler, men også af rettigheder. Så man har også rettigheder til at råbe op og i virkeligheden gøre sig ud til bens i det offentlige rum.

Søs Marie Serup slår også fast, at Folkemødet ikke har beføjelser til at agere dommer i det offentlige rum.

- Det er derfor, at vi har bedt partier og organisationer og virksomheder om at tage stilling til, hvad de vil gøre, hvis der opstår en tilspidset situation.