Ingebeth og Søren er dansk landbrugs power-par

Til tops i dansk landbrug

Ham, hun kalder Søren, er Søren Søndergaard. For knapt et halvt år siden blev han valgt som ny formand for Landbrug & Fødevarer.

41-årige Søren Søndergaard er ligesom sin hustru uddannet landmand. I november afløste han Martin Merrild fra Hjerm og kom til at sidde for bordenden i en erhvervsorganisation, der repræsenterer både Danmarks landmænd samt fødevare- og agroindustrien.

Landbrug & Fødevarer dækker en stor del af den såkaldte fødevareklynge, der med en eksport på mere end 166 milliarder kroner om året og 186.000 direkte og indirekte ansatte, er et af Danmarks allervigtigste erhverv.

- Det er hundrede procent noget, vi har sagt ja til sammen. Ellers ville det ikke fungere. Jeg skal have styr på mine ting. Jeg kan godt lide at have styr på basen. Vi skulle have rigtig godt styr på vores landbrug og på, hvordan vi får vores familieliv tænkt ind i det her. Så det har vi i den grad funderet over i nogen tid, fortæller Søren Søndergaard.