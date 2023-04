Kæresten nægtede at forlade ung betjent, da han fik frygtet sygdom

400 danskere er diagnosticeret med den frygtede sygdom, og der bliver konstateret omkring 150 nye tilfælde om året.

- Vi har valgt at vende vreden mod Ulriks sygdom til at kæmpe for mere forskning. Vi har lige lavet en fundraising på Facebook til fordel for ALS Therapy Development Institute, der er en nonprofit bioteknologisk forskningsorganisation, der fokuserer på at finde behandlinger for ALS. Jeg vil gerne kæmpe for, at hvis ikke det kan gavne Ulrik, at der så fremover er andre, der kan få glæde af, at der bliver forsket mere i sygdommen, understreger Carina.