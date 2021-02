Marie og Søren har bygget deres drømmehjem af halm, træ og muslinger

Før parret flyttede til Nørre Snede, boede de i en lejlighed i Silkeborg. Søren var til et foredrag med en selvbygger og blev her forført af tanken om at bygge billigt og i naturmaterialer.

Da området Skovdalen med 13 grunde blev udstykket til bæredygtigt byggeri i Nørre Snede, var de ikke i tvivl om, at det var her de skulle bo.

- Muligheden for at eksperimentere lå lidt i kortene for det her område frem for en parcelhusgrund, hvor der er nogle andre forventninger til byggeri. Her kunne vi lidt gøre, hvad vi ville, siger Søren.