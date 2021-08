Minister afslår: Landmænd får ikke dispensation til efterafgrøder

Hvis de ikke når det, bliver landmændene trukket i gødningskvote, og derfor har de bedt om en dispensation, men det bliver ikke til noget, siger ministeren ifølge avisen.

- Jeg kan godt forstå landmændenes frustration. Det er vanskeligt at arbejde med uforudsigelige vejrforhold, når man skal have det bedste ud af sine afgrøder, skriver ministeren i et skriftligt svar til LandbrugsAvisen.

Den udmelding er formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard ikke tilfreds med, og udtaler til avisen:



- Jeg mener, at det er dybt problematisk, at vi nu bliver straffet for, at det har regnet i høsten. Vi står med vådt korn, der ikke er klar til blive høstet, så vi kan så efterafgrøder, og mange steder er man ikke en gang halvt færdige.

Venstreminister greb ind i 2015

Snakken om efterafgrøder har allerede politisk fokus. I 2015 greb daværende minister for miljø- og fødevarer Eva Kjer Hansen ind og gav dispensation til at overskride 20. august-fristen.

Hos regeringspartiet varsler man et opgør med den nuværende praksis. Det har ordfører for fødevarer, landbrug og fiskeri Anders Kronborg (S) tidligere skrevet til Tv MidtVest.

- Vi står over for at indgå en ny landbrugsaftale, som skal give os nye muligheder. Regeringen og Socialdemokratiet har store forhåbninger til, at en ny reguleringsmodel vil forbedre både kvælstofindsatsen og forholdene for landbruget, skrev han og fortsatte:

- Vi skal finde en balance mellem forudsigelighed for både miljø og landbrug, og samtidig give landbruger størst mulig fleksibilitet.

Partierne forhandler for tiden en stor reform af landbruget.