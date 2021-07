TV MIDTVEST besøger Fyn: Aktion på Den Gamle Lillebæltsbro

TV2-regionerne besøger hinandens sendeområder hen over sommeren, for at se hvad netop den del af sommerlandet gemmer på. Vært hos TV MIDTVEST Malene Skree Nordsmark besøger TV2 FYNs område, hvor Den Gamle Lillebæltsbro viser, at den kan mere end at forbinde Fyn og Jylland.