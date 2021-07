TV MIDTVEST besøger Fyn: Europas største bisonfarm

Man kan se de store bisonokser på markerne, overnatte i et af præriehusene og spise god mad på stedets store restaurant, hvor du selvfølgelig spiser – bisonkød.



Der er altså rig mulighed for en endagstur, hvor man kan kigge på dyrene, skyde med bue og pil, lave lassokast eller pistolskydning, eller du kan være her på et ophold, hvor du bor helt tæt på dyrene i et af præriehusene.