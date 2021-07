TV MIDTVEST besøger Fyn: Vilde heste og smuk natur på Sydlangeland

Jeg var på Langeland en gang som barn, men siden har jeg ikke besøgt den bananformede ø i det sydfynske øhav. Men hvor er det da godt, at jeg nu gør. Naturen er simpelthen så overvældende smuk her – særligt på det sydlige af øen, hvor vi var inviteret ned, for at mødes med skovløber ved Naturstyrelsen, Max Staal Dinesen, som skulle vise os rundt blandt natur og vilde heste.

Langelands sydlige spids er et stort naturområde med søer, moder, klinter, skov og græsenge. Her lever en stor flok vilde heste, som klarer sig selv her året rundt – stort set uden indblanding fra mennesker.

Det betyder, at de ikke har en stald at gå ind i, og de bliver heller ikke fodret. I stedet lever de i og af den vilde, varierede natur.