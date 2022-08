Ukrainer demonstrerer mod ECCO: De bidrager til krig

Ecco alle vegne

Gennadiy Torba har flere gange været frivillig i forbindelse med arrangementer i MCH, men denne gang takkede han nej på grund af Ecco. Alligevel bliver han i disse dage konstant mindet om samarbejdet, da skoproducentens navn lige nu fylder meget i det herningensiske bybillede.

- At ukrainerne her i landet har udfordringer med at se Ecco synliggjort i forbindelse med VM, det har jeg egentlig forståelse for, fordi de er så tæt på de begivenheder, der ligger rundt omkring, og det er jeg forfærdelig ked af som alle andre, siger Jens Trabjerg, der er sportsdirektør i Herning2022.

Men uanset hvor ulykkeligt det er, understreger Jens Trabjerg, at man ikke kunne have gjort noget i forhold til at ændre på samarbejdet med Ecco.

- Vi kan ikke ændre på den kontrakt, der er indgået for tre år siden. Den er jo gældende. Vi kan ikke ændre på den uanset hvad, der sker, siger Jens Trabjerg.

Han vil dog ikke afvise, at man bør kigge på, hvordan man ved fremtidige aftaler kan gøre sådan, at man som part har mulighed for at ændre på indgåede kontrakter.

Gennardiy Torba holder dog fast i, at VM i ridesport kunne have gjort mere, og han håber, at demonstrationen på lørdag vil cementere ukrainernes utilfredshed.

- Arrangørerne skulle have været mere skarpe og stille krav til Ecco om at forlade Rusland, hvis de skulle have lov til at være hovedsponsor, siger Gennadiy Torba.

Tønder Festival er også blevet kritiseret for, at festivalen har et samarbejde med Ecco, der ligesom festivalen har hovedsæde i det sønderjyske.