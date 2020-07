For 100 år siden genforenede kongen Danmark på ryggen af en nordjysk hest

Christian den 10. red over grænsen på en hvid hest for nøjagtig 100 år siden i går fredag.

Hesten var helt særlig. Den blev nemlig transporteret fra Visborggaard ved Hadsund, for der fandtes ingen hvide heste i de kongelige stalde, men det havde man på herregården, for hesten skulle være hvid.

- Det var en spåkone fra Aabenraa, der havde spået, at kongen på et tidspunkt skulle ride over grænsen og genforene Sønderjylland med Danmark, og da kongen var gode venner med folkene fra Visborggaard, valgte man at låne hesten herfra, siger Rudolph Von Platen-Hallermund, der er ejer af Visborggaard.

Og sådan en hest fra Nordjylland, der ikke er vant til den store opmærksomhed, skulle da også trænes til den store begivenhed, når kongen af Danmark skulle ride den hvide nordjyske hest over grænsen gennem folkemængden.

- Der var 100 arbejdere her, der tog man alle og gav en flag og puttede ind i skoven. Så bad man resten ride gennem skoven, og så sprang alle arbejdere ud med flag og råb, for hesten skulle vendes til at klare de her råb, siger Rudolph Von Platen-Hallermund.

Hyldet med egen gravsten

Som symbol på de 100 år efter genforeningen red der igen en hvid hest gennem Visborggaard fredag. For fredag kom mennesker fra nær og fjern for at mindes den berømte hest. Kongen forlangte nemlig efter dens død, at der skulle rejses en gravsten ved Visborggaard, hvor hesten ligger begravet i dag.

Blandt syngende mennesker fra både nord og syd, står Stig Nielsen. Hans farfar var manden, der passede den nu så berømte hvide hest og afleverede hesten til kongen.

- Jeg har hørt om den hest hele min barndom, siger Stig Nielsen.

- Min farfar mødte kongen selv, og dagen inden havde han fortalt kongen, hvordan han skulle ride hesten, fortsætter Stig Nielsen.

Som tak for lån for den hvide hest fik Stig Nielsens farfar et personligt brev fra kongen og en fortjenstmedalje.

Og på en af de vedlagte kranse ved hestens grav står der:

”Et lille skridt for dig – et kæmpe skridt for Danmark”