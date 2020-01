100-års jubilæum: Nordjyske skoleelever lærer om Genforeningen i en bus

Onsdag er klasselokalet rykket ud på fire hjul på Haubro Landsbyskole, der ligger mellem Farsø og Aars. Skolens ældste elever har nemlig besøg af Genforeningsbussen, som Museum Sønderjylland står for.

Genforeningsbussen er en bus, der rejser rundt i hele landet i 2020 og fortæller om genforeningen med Sønderjylland i 1920. I denne uge er bussen nået til Nordjylland, og museets formidlere er rundt til nordjyske skoler og gymnasier.

- 100 år for Genforeningen er stort, og det vil vi selvfølgelig gerne være med til at fejre. Derfor fandt vi på, at det kunne være smart at køre ud med en bus til klasserne med undervisningstilbud, så i stedet for at de skal komme til os, så kommer vi til dem, siger Helle Nordentoft, der er projektleder på Genforeningsbussen fra Museum Sønderjylland.

Stor interesse i Nordjylland

I tiden op til besøget har eleverne på Haubro Landsbyskole arbejdet med genforeningen og lært om baggrunden for genforeningen i 1920. Det er ikke et emne, som eleverne ellers har været bekendt med, så de er glade for at få besøg af museet:

- Det var spændende, for jeg vidste ikke rigtig noget om det. Jeg troede bare, Danmark altid har været Danmark, siger Lærke Nygaard Høy, der går i 6. klasse.

Hendes klassekammerat Daniel Spandet Brøndum har også været glad for forløbet:

- Det har været meget lærerigt, for det er et emne, vi ikke rigtig har haft om. Det er meget spændende. Det giver lidt en variation i forhold til, hvad vi normalt laver, siger han.

Genforeningsbussen kører rundt i hele Danmark og fortæller om, da Sønderjylland igen blev dansk i 1920.

Ventelister på Genforeningsbussen

Undervisningsforløbet er lavet til de ældste skoleklasser og gymnasieelever. I Nordjylland har interessen for Genforeningsbussen været så stor, at Museum Sønderjylland har sørget for, at bussen også kommer til Nordjylland til foråret:

- Da bookingerne åbnede i oktober sidste år, havde vi allerede ventelister på. Vi havde først afsat en uge til området heroppe, og nu er vi på tre uger, så vi kan godt mærke, at der er efterspørgsel, fortæller Helle Nordentoft fra Museum Sønderjylland.

Genforeningsbussen har tidligere været i Aalborg og Frederikshavn, og torsdag kører bussen til Toftegårdsskolen i Jerslev, inden den fredag slutter turen i Nordjylland med et besøg på Hobro Søndre Skole.