Et år efter Oliver fra Vejles død: Bente kæmper for at andre ikke skal drukne som hendes søn

Der hvor Oliver faldt i havnen er der lavet en sti, der ligger lige op af kajkanten. Den havneindretning, mener Bente Ibæk Lund, er farlig.

- Når man vælger at lave en sti sådan et sted, så må du også sørge for, at det ikke er farligt at gå der, så der ikke er en risiko for, at du falder i vandet, siger Bente Ibæk Lund.

Ekspertgruppe skal komme med anbefalinger

Christian Tollund er bestyrelsesmedlem i Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Han var i en årrække læge på en redningshelikoter, og sidder nu med i en ekspertgruppe nedsat af Tranportministeriet, der har fået til opgave at komme med bud på, hvordan man får antallet drukneulykker til at falde.

Han mener også at stien, hvor Oliver faldet i vandet er farlig, men løsningen behøver ikke nødvendigvis være et hegn.