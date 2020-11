Grete fra Vojens har fået nordjysk telefon-ven

Der blev stille i hjemmet i Vojens den dag i juli, Grete Diekmann blev alene. Hun havde sagt farvel til sin bedste ven gennem 44 år. Ægtemanden Erling var død på hospice efter et langt sygdomsforløb. Forud var gået nogle hårde måneder også for Grete Diekmann, der passede og plejede sin kræftsyge mand.

Pludselig var han væk - og hun var alene. Omgangskredsen var blevet mindre, og oven i kom coronaen.

- Så bliver det pludseligt tomt. Jeg savner ham, og det er så hårdt, men jeg har heldigvis mit gode humør, og Erling ville ikke bryde sig om, hvis jeg mistede humøret eller kontakt med andre mennesker, ja han ville, at jeg skulle leve livet, fortæller Grete Diekmann.

Hun er 61 år og invalidepensionst og aktiv på Facebook. Her faldt hun mandag over et opslag fra TV2 Nord. Opslaget handlede om 81-årige Thomas og 47-årige Anne-Mette, der var blevet telefonvenner.

- Jeg kunne se glæden

- Da jeg så det, tænkte jeg, hvor er de bare cute de to. Jeg kunne se glæden hos dem begge, når de talte om og med hinanden. Det var lige sådan noget, jeg kunne bruge. En at snakke med. En der lige gad ringe mig op og have lidt styr på mig, fortæller Grete Diekmann med et smil.

Hun gik ind og kommenterede TV2 Nords Facebook-opslag og skrev, at sådan en telefonven kunne hun også godt have brug for, da hun var blevet enke for fire måneder siden.

- Jeg tror, det allerede var om tirsdagen, der sagde det "bling" på Facebook, og jeg tænkte, at det var min datter, der havde skrevet noget, men det var det ikke. Tænk, så var der en fra Nordjylland, der havde skrevet til mig, at hun gerne ville være min telefonven, fortæller Grete Diekmann.

- Jeg blev så glad, tilføjer hun.

Hul igennem til Nordjylland

Grete Diekmann skrev straks tilbage, og kort efter var der hul igennem på telefonlinjen mellem Nordjylland og Sønderjylland.

- Hun ringede mig op, og du ved du hvad, vi snakkede sammen i næsten halvanden time, griner Grete Diekmann og tilføjer:

- Jeg er heller ikke den, der holder munden lukket. Og jeg kan godt sige dig, vi snakkede om alt mellem himmel og jord.

Der bliver grint og grædt

Den nordjyske telefonven er 35 år - og er et andet sted i livet end 61-årige Grete. Alligevel har de to meget tilfælles.

- Hun prøver noget af det, jeg har prøvet i livet. Jeg har en anden livserfaring som 61-årig, forklarer Grete Diekmann, som understreger, at der både bliver grint og grædt i telefonen.

Siden mandag har de to talt sammen i telefonen hver eneste dag. De taler om, hvad de skal lave i løbet af dagen - om de skal have besøg og om dagens menu i henholdsvis Sønderjylland og Nordjylland.

- Og vi snakker og snakker, men vi skal se, om vi kan komme ned på tre kvarters samtale om dagen, lyder det med et grin fra Grete Diekmann, som godt ved, at hun er et meget åbent og talende menneske.

- Jeg er utroligt åben, og hun er jo nordjyde, så det tager lidt tid at få hende til at snakke og åbne sig, mener Grete Diekmann og griner.

Hun er taknemmelig for sin nye telefonven i Nordjylland og håber, forbindelsen holder langt ud i fremtiden.

- Det er frivilligt og frivilligt hvor længe, det skal være - og vare, men det er dejligt at mærke den hjertevarme, der er hos andre mennesker, når man rækker ud - at der så rent faktisk er nogle, der vil hjælpe, siger Grete Diekmann.