Kommune melder sønderjysk kostskole til politiet for voldtægter, afstraffelser og psykisk vold

Voldtægter, afstraffelser og psykisk vold er nogle af de ting, som en stor flok af tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole samstemmende fortæller om i en henvendelse til Aalborg Kommune.

I alt er 31 elever gået til kommunen med deres historier om tiden på kostskolen ved Haderslev, som Aalborg kommune og Aalborg Amt ejede og drev frem til 1992.

- Det er en rigtig træls sag. Vi finder vidneudsagnene så troværdige, at kommunen nu går ind i sagen, fortæller skolerådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Rådmanden bekræfter over for TV2 Nord, at kommunen nu har indgivet politianmeldelse i sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi.