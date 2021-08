Nordjyder besøger hovedstaden: Smager på kønsformede vafler

Vi må indrømme, at for dælen de vafler er altså lækre. Det er dog en lidt underlig fornemmelse at sætte tænderne i en chokoladeovertrukket penis, men samtidig er det virkelig sjovt fundet på.

Det kan ikke undgås at få masser af smil på læben, lige fra at man får øje på butikken fra gaden, til man bestiller for til sidst at smage på sukkerbomben med den alternative form.

Derudover gemmer der sig samtidig hele to gode grunde bag, at de er formet som kønsdele.

Ejer af Lily & Bob, Oday Darwish, fortæller os, at de håber, at vaflerne kan hjælpe til, at flere får et mere naturligt og afslappet forhold til deres kønsorganer.

- Det er vigtigt, at børn og unge ikke tror, at det er et tabu. De skal tænke, at det er ligesom, at du har øjne, ben eller arme, forklarer Oday Darwish.