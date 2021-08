Nordjyder står på ski i hovedstadsområdet: Skibakken er et 85 meter højt affaldsanlæg

Hen over sommeren har TV2-regionerne indgået et tværregionalt samarbejde, hvor regionerne udforsker hinandens sendeområder. Nordjyderne er kørt tværs gennem landet for at udforske hovedstadsområdet, og her får journalist Malthe Birger Jensen et kig ud over København med et par ski på fra toppen af et affaldsanlæg.