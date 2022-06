Så meget skal du spare, før turen til grænsen er tjent hjem

- Foruden din bopæl og dermed afstanden til grænsebutikkerne er din bils motorlinje, det der er mest afgørende for, hvor stor en besparelse du skal hente hjem, før turen er tjent hjem. Det er f.eks. hele 20 procent dyrere at køre turen i en dieselbil end i en elbil, hvilket blandt andet skyldes lavere afskrivninger på elbiler, siger markedsanalytiker hos Bilbasen Jan Lang.



Kører du elbil fra Skagen til Harrislee og hjem igen, skal du finde besparelse for 2.050 kroner og altså godt 400 kroner mindre, end hvis turen tilbagelægges i en dieselbil. For benzinbiler og plug-in hybrider er skæringsbeløbet henholdsvis 2.341 kroner og 2.180 kroner.



30 procent dyrere i bil

Fælles for alle biltyper er dog, at der i år skal fyldes en del mere i indkøbsvognen for at finansiere turen, end det var tilfældet sidste år - hele 30 procent dyrere, viser beregningerne.

- Ikke overraskende viser beregningerne, at det er blevet væsentligt dyrere at være bilejer sammenlignet med samme tid sidste år, hvilket er den direkte konsekvens af prisudviklingen på især brændstof og el, der blandt andet skyldes krigen i Ukraine, fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Han peger desuden på, at man udover prisen forbundet med kørslen også skal medregne eventuelle udgifter til forplejning undervejs samt priser på bro eller færge.

Billigere i Tyskland

Som reaktion på de stigende energipriser har man i Tyskland valgt at sænke energiafgifterne, hvilket blandt andet betyder, at benzin bliver 35 cent billigere pr. liter svarende til 2,60 kroner og diesel 17 cent billigere pr. liter svarende til 1,26 kroner.

Og da de tyske priser på brændstof i forvejen er lavere end herhjemme, kan de grænsehandlende med fordel tanke bilen op på den sydlige side af grænsen og dermed sikre sig en billigere hjemtur.

- Generelt er der lavere afgifter i Tyskland på flere af de varegrupper, som de grænsehandlende efterspørger, og som følge af den høje inflation vil det derfor være lettere at finde de nødvendige besparelser for at få turen til at gå i plus, siger Jens Nyholm .

I Tyskland ligger momsen på dagligvarer på syv procent mod 25 procent i Danmark, og derfor rammes de tyske dagligvarer ikke af lige så store prisstigninger, som vi ser i Danmark.