Solgt på auktion: Vild Lamborghini får ny ejer efter vanvidskørsel

Bilen, som køberen kan se frem til at køre, er lynhurtig. Det beviste den tidligere ejer nordmanden, Shaka Ameen, da han kørte 228 kilometer i timen på Hirtshalsmotorvejen tilbage i oktober 2021.



Shaka Ameen blev taget i en fartmåling på vej hjem til Norge fra Tyskland, hvor bilen netop var indkøbt. Da fartmålingen falder ind under færdselslovens bestemmelser om vanvidsbilisme, fik den nu forhenværende ejer fra Stavanger 20 dages betinget fængsel og mistede samtidig sin bil.

Udover at få beslaglagt Lamborghini'en fik den 32-årige nordmand også indrejseforbud i Danmark i seks år.

- 20 dage i fængsel og indrejseforbud er intet problem. Men at staten konfiskerer en bil til to-tre millioner kroner, er alt for hårdt. Det er mange penge. Penge, jeg har arbejdet for, sagde Shaka Ameen tilbage i 2021 til TV2 Nord.

Penge ryger i statskassen

Siden hen har manden fortalt TV2 Nord, at han ikke selv er i stand til at købe bilen tilbage.

Derfor fik bilen i dag en ny ejer.

Bilen blev solgt til 1,907 millioner kroner. Pengene ryger direkte i statskassen bortset fra et salær til auktionshuset.

BCA Auto Auktion vil ikke udtale sig om, hvem der har købt den lynhurtige bil.