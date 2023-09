Speedwaystjerne i kæmpe konflikt med klub: - Jeg er mildest talt chokeret

Men bestyrelsen for Nordjysk Elite Speedway begyndte efter sigende allerede for uger siden af få bange anelser om verdensstjernens planer for den kommende sæson.

- Den sidste måneds tid har vi haft nogle samtaler, hvor han har trukket i land. Han mener, at der er for mange løb for ham næste år, når han gerne vil koncentrere sig om VM. Onsdag konfronterede vi ham så og gav ham en deadline, at havde vi ikke hørt fra ham torsdag til middag, så vi ham som ude, siger Hans Nielsen, der altså ikke fik nogen tilbagemelding fra Leon Madsen.